Son dakika haber: İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı Güncel Haberler Son dakika haberler: Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotofkokteyli atarak kaçtı. Molotofkokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mahsa Emini'nin ölümü protesto edilmişti Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti. İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti. Ne olmuştu? Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletteki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.??????? Güncel Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan Mahsa Emini Yunanistan İran Güncel Haberler Son Dakika

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