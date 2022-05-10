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Son dakika haber... İran "5 teröristin gözaltına alındığını" açıkladı

AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Son dakika haber... İran '5 teröristin gözaltına alındığını' açıkladı

Son dakika haberleri... İran, Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde terör grubuna mensup olduğu iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Kürdistan eyaletine bağlı Bane kentinde terör grubuna mensup olduğu iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tesnim Haber Ajansına göre Devrim Muhafızları Ordusu, gözaltına alınan kişilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kürdistan eyaletinin Bane kentinde keşif ve istihbarat operasyonları sonucunda sızma ve sabotaj operasyonları gerçekleştirmeyi amaçlayan silahlı bir terör grubu belirlendi. Silah ve mühimmatlarla birlikte grubun 5 üyesi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınanların hangi örgüte mensup olduğu ve kimliklerine dair bilgi verilmedi.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Devrim Muhafızları, Terör, İran, Güncel, Haberler

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