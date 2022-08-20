Son dakika haber | Irak'ta daha önce kanlı saldırılar gerçekleştiren 6 DEAŞ mensubu yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde Irak güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, daha önce çok sayıda kanlı eyleme katılan 6 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde Irak güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, daha önce çok sayıda kanlı eyleme katılan 6 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.???????

Irak Milli Güvenlik Kurulu Kerkük Bürosu tarafından yayımlanan açıklamada, elde edilen istihbarat bilgilerine göre uzun süredir güvenlik güçlerinin arananlar listesinde olan teröristlerin Kerkük ile Bağdat arasındaki bölgede varlık gösterdiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, daha önce güvenlik güçlerine yönelik oldukça kanlı eylemler gerçekleştiren 6 DEAŞ mensubunun yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananların, yapılan ilk sorgunun ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.