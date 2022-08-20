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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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