MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel