Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

Irak'ın Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve beraberindeki heyet, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Kazımi'ye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani eşlik etti.