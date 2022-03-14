Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve beraberindeki heyet, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.
Irak'ın Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve beraberindeki heyet, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Kazımi'ye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani eşlik etti.