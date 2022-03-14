Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de - Haberler

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Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve beraberindeki heyet, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Irak'ın Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve beraberindeki heyet, İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Kazımi'ye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani eşlik etti.

Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

Son dakika haber! Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'de

AA / Güncel

Devrim Muhafızları, Erbil, İran, Irak, Güncel, Haberler

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