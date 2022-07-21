Son dakika haber! İnşaatın 4'üncü katından düşen usta öldü Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen usta İbrahim Duymuş (45), hayatını kaybetti. DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde inşaatın 4'üncü katından düşen usta İbrahim Duymuş (45), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Medya Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Duymuş, iddiaya göre inşaatın 4'üncü katından düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Duymuş, burada hayatını kaybetti. Duymuş'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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