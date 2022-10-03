Son dakika haber... İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Abdullah A. (31) yönetimindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araç, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlamettin Ç'nin (34) kullandığı 16 BU 364 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Abdullah A. ve İlamettin Ç. ile hafif ticari araçta bulunan Kader A. (31), Kübra Ş. (22) ve Nisanur A. (7) yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci Tragger İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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