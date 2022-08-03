Son dakika haber... IKBY Meclisinde DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi - Haberler

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Son dakika haber... IKBY Meclisinde DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi

Son dakika haber... IKBY Meclisinde DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde, terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde, terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının 8. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Musul'un Sincar ilçesine saldırısının 8. yılında düzenlenen fotoğraf sergisinde IKBY Meclisi milletvekilleri de hazır bulundu.

Fotoğrafçı Mahmud Hewleri tarafından gerçekleştirilen sergide, Ezidilerin uğradığı katliamı ve yaşadıklarını gösteren fotoğraflara yer verildi.

IKBY Meclisi Şehitler ve Soykırım Komisyonu Başkanı Sevsen Muhammed Mirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunarak DEAŞ mağdurlarına tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

Mirhan, "(Irak hükümeti) IKBY ile anlaşma gereği çalışma yürütmeli ve geri kalan Ezidi ailelerin evlerine dönmelerini sağlamalıdır. (Ezidilere karşı suç işleyen DEAŞ'lılar) Bu suçlular BM'nin desteğiyle uluslararası veya yerel bir mahkemede yargılanmalı. IKBY'nin ise Sincarlıların tekrar evlerine dönmesi için daha fazla gündem oluşturması lazım." ifadelerini kullandı.

PKK, DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye konuşlandı

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da DEAŞ öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.

AA / Güncel

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