Son dakika haber: Iğdır'da yaralı bulunan gri balıkçıl kuşu tedaviye alındı
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Son dakika gelişmesine göre Iğdır'da yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Iğdır'da yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
Aralık ilçesine bağlı Tazeköy yakınlarında yaralı bir kuş gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen DKMP ekibi yaralı kuşu tedavi etmek üzere teslim aldı.
Sol kanadında parçalı kırıklar olduğu belirlenen gri balıkçıl kuşu, tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel