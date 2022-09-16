Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Iğdır'da yaralı bulunan gri balıkçıl kuşu tedaviye alındı

Güncel Haberler

Son dakika haber: Iğdır'da yaralı bulunan gri balıkçıl kuşu tedaviye alındı

Son dakika gelişmesine göre Iğdır'da yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Aralık ilçesine bağlı Tazeköy yakınlarında yaralı bir kuş gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi yaralı kuşu tedavi etmek üzere teslim aldı.

Sol kanadında parçalı kırıklar olduğu belirlenen gri balıkçıl kuşu, tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aralık Iğdır Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title