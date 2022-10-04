Son dakika haber | Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Iğdır Güncel Haberler Son Dakika

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