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Son dakika haber | Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haber | Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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