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Son dakika haber! Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

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Son dakika haber! Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

Son dakika gündem haberi: Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekibi, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı.

F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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