Son dakika haber! Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı. Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekibi, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı. F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Jandarma Iğdır PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Iğdır'da terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.