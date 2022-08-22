Son dakika haber: Iğdır'da terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Iğdır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Iğdır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, PKK'ya üye olmak suçundan aranan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A, operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Iğdır PKK Güncel Haberler Son Dakika

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