Son dakika haber: Iğdır'da terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı
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Son dakika haberler: Iğdır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, PKK'ya üye olmak suçundan aranan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A, operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel