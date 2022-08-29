Son dakika haber... Iğdır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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Son dakika haber: Iğdır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Iğdır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Tuzluca ilçesi Ağabey köyü yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 KV 5656 plakalı otomobil ile 76 AAV 496 plakalı motosiklet çarpıştı.
Motosikletteki Ali Alçiçek ile Alican Taşdemir kaza yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel