Son dakika haberleri... 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Son dakika haberlerine göre Camide mevlit okutulması Dua edilmesi Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu IĞDIR - Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Camide mevlit okutulması

Dua edilmesi Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

IĞDIR - Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Iğdır'daki Ulucami ve Hacı Hacer Camilerinde mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programına, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.