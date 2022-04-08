Son dakika haber... Iğdır'da 16 yıl önce öldürülen gencin cinayet zanlısı yakalandı - Haberler

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Son dakika haber... Iğdır'da 16 yıl önce öldürülen gencin cinayet zanlısı yakalandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haber... Iğdır'da 16 yıl önce öldürülen gencin cinayet zanlısı yakalandı

Son dakika haberi: Iğdır'da 16 yıl önce yakılarak öldürülen gencin cinayet zanlısı, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da 16 yıl önce yakılarak öldürülen gencin cinayet zanlısı, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 19 Ağustos 2006'da Tuzluca ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş halde bulunan 18 yaşındaki C.S'nin katil zanlısının bulunması için geçen yıl yeniden kapsamlı çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekiplerin 55 personelle düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, cinayetle ilgileri olabileceği şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 altın sikke ele geçirildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Jandarma, Cinayet, JASAT, Iğdır, Güncel, Haberler

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