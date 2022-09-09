Son dakika haber: İETT: "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Güncel Haberler Son dakika haber: İETT: "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. İETT: " Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor." Güncel Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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