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Son dakika haber: İETT: "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz.

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Son dakika haber: İETT: 'Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz.

Son dakika haber: İETT: "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz.

İETT: " Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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