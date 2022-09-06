Son dakika haber | 'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı

Son dakika haberler: MERSİN'de kendisini icra müdürünün arkadaşı olarak tanıtıp, icraya çıkan daireleri ucuza satın almalarını sağlayacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan K.B. (56) ile suç ortağı V.B. (30), tutuklandı.

MERSİN'de kendisini icra müdürünün arkadaşı olarak tanıtıp, icraya çıkan daireleri ucuza satın almalarını sağlayacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan K.B. (56) ile suç ortağı V.B. (30), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık mağduru İ.N.'nin şikayeti üzerine harekete geçti. İ.N., şikayetinde, kendisini 'Hacı' olarak tanıtan kişinin icra müdürünün arkadaşı olduğunu, icra müdürlüklerinde satışa çıkan dairelerde kolaylık sağlayacağını, icra yoluyla daire satın alması durumunda müdürün 6 bin TL, kendisinin de 5 bin TL komisyon aldığını söylediğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. ve V.B., çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.