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Son dakika haber... İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haber... İçişleri: Hakkari kırsalında füze, bomba ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen sığınakta; füze ve bomba gibi silahların yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen sığınakta; füze ve bomba gibi silahların yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında 20 Ağustos'ta jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. Tespit edilen sığınakta; 1  AT-4 füze, 1 büyük telsiz, 2 el bombası, 1 roket mühimmatı başlığı, 262 piyade tüfeği fişeğinin yanı sıra çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek güvenli şekilde imha edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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