2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu ortak operasyonu böyle duyurdu: Biraz orantısız güç kullandık!
Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı kırsalında 2'si "yeşil" kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı ortak operasyonunu, "Biraz orantısız güç kullandık. Son çağrımız, teslim olun" sözleriyle duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-10 Operasyonu kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca, Diyadin ilçesinin Tendürek Dağı kırsalında Jandarma-SİHA, ANKA, Polis-SİHA ve hava kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla ortak operasyon yapıldı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Operasyonda, 2'si yeşil kategoride olduğu belirlenen 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
"SON ÇAĞRIMIZ, TESLİM OLUN"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JÖH-PÖH, jandarma komando, güvenlik korucu timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka-10 Operasyonu'nda 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si yeşil kategori. Son çağrımız, teslim olun" ifadelerini kullandı.