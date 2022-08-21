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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze namazına katıldı

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Bir son dakika haberine göre İrfan Aytaş'ın cenaze namazına katılan vatandaşlar Cenaze namazının kılınması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze...

İrfan Aytaş'ın cenaze namazına katılan vatandaşlar

Cenaze namazının kılınması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze namazına katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Süleyman Soylu Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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