Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı."
AA / Kemal Karadağ - Güncel