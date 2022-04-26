Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı... - Haberler

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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı...

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, İstanbul, TÜGVA, Güncel, Haberler

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