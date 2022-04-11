Son dakika haber: İçi para dolu çelik kasayı çalan şüpheliler kameradan belirlenip yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde iftar saatinde kapalı olan fırına girip, içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanıp, tutuklandı. Polis, kasanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 4 Nisan'da meydana geldi. 2 şüpheli iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlıkta, 2 şüpheli kasayı çarşafla kapatarak, yanlarında getirdikleri 'çekçek' olarak adlandırılan araca koydu ve bölgeden uzaklaştı. İftar sonrası fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.