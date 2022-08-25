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Son dakika haber: İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüste kaza sonrası çıkan yangın

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Araçta çıkan yangın Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yangına müdahaleye hazırlanması MUĞLA - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktığı öğrenildi.

Araçta çıkan yangın

Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yangına müdahaleye hazırlanması MUĞLA - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Tatlıses Bodrum Güncel Haberler Son Dakika

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