Son dakika haber: İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüste kaza sonrası çıkan yangın
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Araçta çıkan yangın Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yangına müdahaleye hazırlanması MUĞLA - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktığı öğrenildi.
Araçta çıkan yangın
Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yangına müdahaleye hazırlanması MUĞLA - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel