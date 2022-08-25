Son dakika haber: İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüste kaza sonrası çıkan yangın Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Araçta çıkan yangın Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yangına müdahaleye hazırlanması MUĞLA - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktığı öğrenildi. Araçta çıkan yangın Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yangına müdahaleye hazırlanması MUĞLA - Bodrum'da içinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İbrahim Tatlıses Bodrum Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüste kaza sonrası çıkan yangın - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.