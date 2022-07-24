Son dakika haber | İbb'nin İstanbullu Çiftçiye Bedelsiz Dağıttığı Yerli Tohumun Ürünlerinin Hasat Zamanı Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbullu çiftçilere bedelsiz dağıttığı yerli tohumla; Silivri, Çatalca ve Beykoz'da 557 dönümlük alanda ekilen buğday, mısır, arpa ve ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Yerli tohumla dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen İBB, 8 ay önce Silivri, Çatalca ve Beykoz'daki çiftçilere bedelsiz olarak yerli buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği tohumu verdi. 557 dönümlük alanda yapılan deneme ekimleri sonucunda, ürünlerin hastalıklara ve zararlı hayvanlara çok daha dayanıklı olduğu görüldü. Hasat ayı olan Temmuz'da verimli sonuçlar ortaya çıktı.

"TOHUMDA DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK"

Gelişmeyi İstanbullularla paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerli tohum çok verimli oldu. 8 ay önce 550 dönümlük alanda buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ektik; şimdi yüksek verimli hasat yaptık. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak başarılı bir tarımsal üretim örneğini İBB olarak vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

GÜNAYDIN: HASTALIKLARA VE ZARARLILARA DAYANIKLI

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı da yapmış olan CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın da şunları söyledi:

"550 dönüm alanda buğdayı, arpayı ve mısırı denedik. Gördüğümüz şudur; hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık açısından çok daha üst düzeyde, bölgeye adapte olmuş, ortalama verim değerlerinin çok üzerinde, gerçekten harika çeşitlerdir."

İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da İstanbul'da ve yerli tohumla üretim yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Kendi tarlalarımızda en yüksek verimde çeşitlerin yetişmesi hem ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması hem de gıda bağımsızlığımız anlamına geliyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİLER DE MEMNUN

Yerli tohumdan yapılan rekoltenin çok lüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden çiftçiler de tohumların öncekilerden çok daha güzel olduğunu, sonucun da Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Üreticiler, İBB'nin ücretsiz dağıttığı yerli tohumları diğer çiftçilere de özellikle tavsiye edeceklerini söyledi.

YAPILAN EKİM MİKTARLARI

İBB'nin bedelsiz dağıttığı yerli tohumdan yapılan ekim miktarları şöyle:

Buğday: 202 dekar büyüklükte, 6 farklı deneme alanında, 8 farklı çeşit buğdayın deneme ekimi yapıldı.

Arpa: 40 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 farklı çeşit arpanın deneme ekimi yapıldı.

Silajlık Mısır: 65 dekar büyüklükte, 2 farklı deneme alanında, 5 çeşit silajlık mısırın deneme ekimi yapıldı.

Yağlık Ayçiçeği: 250 dekar büyüklükte, 7 farklı deneme alanında, 4 çeşit yağlık ayçiçeğinin deneme ekimi yapıldı."

ANKA / Güncel