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İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Araç, Platform Turizm Taşımacılık şirketine aittir

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İBB, Adana'da şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiası ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu.

İBB'den Uyuşturucu Bulunan Cenaze Nakil Aracıyla İlgili Açıklama: Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine Aittir

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2 de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.

İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Araç, Platform Turizm Taşımacılık şirketine aittir

"ŞEHİRLERARASI TAŞIMA İÇİN 2018 YILINDA İHALE YAPILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adana'da şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiası ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.

İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Araç, Platform Turizm Taşımacılık şirketine aittir

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (2)

Ali Fuat Alin:

YANLIŞ?: İBB'ye ait araçta uyuşturucu yakalandı. DOĞRU?: Uyuşturucu yakalanan araç AKP döneminde İBB'den araç kiralama ihalesi alan Platform Turizm isimli şirkete ait olup, araçtaki personel de şirket personelidir ve 2017'de işe girmiştir.

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Sanane Adımdan :

benzini shellden almış suçlu shell

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