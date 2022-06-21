Son dakika haber | İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Eşinin Amcasının Cenazesine Katıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’nun amcası Mehmet Kaya’nın Trabzon'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun amcası Mehmet Kaya'nın Trabzon'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun amcası Mehmet Kaya'nın cenazesi için sabah saatlerinde memleketi Trabzon'a gitti. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun amcası Mehmet Kaya'nın, Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Giresun Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile çok sayıda partili ve İmamoğlu çiftinin yakınları katıldı. Cenaze namazından sonra Mehmet Kaya'nın naaşı aile kabristanında toprağa verildi. Bu arada, İBB Başkanı İmamoğlu, cenaze töreni öncesi eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Trabzon Sanat Evi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, Trabzonlu ressam Yıldıray Yıldırım'a ait 2 çalışmayı satın aldı. ANKA / Güncel Dilek İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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