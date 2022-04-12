Son dakika haber... Honda, yeşil teknolojilerin Ar-Ge yatırımlarına 10 yılda 8 trilyon yen ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Honda, yeşil teknolojilerin Ar-Ge yatırımlarına 10 yılda 8 trilyon yen ayırdı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Honda, yeşil teknolojilerin Ar-Ge yatırımlarına 10 yılda 8 trilyon yen ayırdı

Son dakika haberi: Honda Motor, yeşil teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri için gelecek 10 yılda 8 trilyon yen (63 milyar dolar), yatırım yapacağını açıkladı.

Honda Motor, yeşil teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri için gelecek 10 yılda 8 trilyon yen (63 milyar dolar), yatırım yapacağını açıkladı.

Japon üreticinden yapılan açıklamada, elektrikli araçlar başta olmak üzere yeşil teknolojilere yapacakları yatırımlara ilişkin bilgi verildi.

Firmanın, yatırımlar kapsamında 2030 yılına kadar küresel bazda 30 farklı modelde 2 milyon elektrikli otomobil imal etmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, artan küresel rekabet nedeniyle 2040 yılında yurt dışına sattığı araçların ise tamamının elektrikli olacağı ifade edildi.

Honda Başkanı ve Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, düzenlediği basın toplantısında, elektrifikasyon ve yazılım teknolojilerine 5 trilyon yen (39 milyar dolar) harcanacağını açıkladı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Araştırma, Yatırım, dolar, Honda, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title