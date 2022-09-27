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Son dakika haber: Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

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Son dakika haber: Hollanda, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteğini artıracak

Son dakika haberi: Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteği artıracaklarını belirtti.

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya daha fazla silah vererek desteği artıracaklarını belirtti.

Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ukrayna'ya desteğimizi artırıyoruz. (Ukrayna'ya) daha fazla silah, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve daha fazla izolasyon. Rusya'nın seferberliğine ve gayrimeşru referandumuna tepki olarak, Zelenskiy ile konuşurken bunu bir kez daha vurguladım. Avrupa'yı korumak, güvenliğimiz için çok önemli."

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Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Volodimir Zelenskiy Hollanda Ukrayna Güncel Haberler Son Dakika

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