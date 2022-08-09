Son dakika haber | Hollanda'nın güney sahilindeki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi Gelen son dakika haberlerine göre Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi. Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi. Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi. Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı. Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor. Güncel AA / Şeyma Uzundere Hollanda Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Hollanda'nın güney sahilindeki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.