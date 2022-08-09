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Son dakika haber | Hollanda'nın güney sahilindeki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi

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Son dakika haber | Hollanda'nın güney sahilindeki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.

Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.

Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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