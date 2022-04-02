HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

OSMANİYE'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 198 güvenlik kamerasından 310 saatlik görüntüyü izlemesiyle yakalandı.

OSMANİYE'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 198 güvenlik kamerasından 310 saatlik görüntüyü izlemesiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise aranıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde, Sanayi Sitesi, Rahime Hatun ve Adnan Menderes mahallelerinde bulunan ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki 124 farklı adresten 198 güvenlik kamerasınca kaydedilen 310 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Daha önceden 17 suç kaydı bulunan İ.K. ile 10 suç kaydı bulunan C.A., yapılan saha çalışmaları sonrası adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin birlikte hareket ettiği belirlenen 3'üncü şüpheli ise aranmaya başlandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise mikrometre ölçü aleti, şarjlı matkap, 3 spiral, 2 darbeli matkap, 2 kaynak makinesi, 5 hilti, 102 ekran televizyon, 5 buzdolabı motoru, 2 çamaşır makinesi motoru, kombi ile bakır kablolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title