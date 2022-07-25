Son dakika haber! Hırsız sandığı 3 kişiyi öldüren çoban adliyede (2) - Haberler

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Son dakika haber! Hırsız sandığı 3 kişiyi öldüren çoban adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son dakika haber! Hırsız sandığı 3 kişiyi öldüren çoban adliyede (2)

Son dakika haber: TUTUKLANDIYıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Yıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldırım, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Ali Yıldırım Yıldızeli Güncel Haberler Son Dakika

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