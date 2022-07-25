Son dakika haber! Hırsız sandığı 3 kişiyi öldüren çoban adliyede (2) Son dakika haber: TUTUKLANDIYıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TUTUKLANDI Yıldızeli ilçesinde hırsız sandığı 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren çoban Ali Yıldırım (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldırım, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel Ali Yıldırım Yıldızeli Güncel Haberler Son Dakika

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