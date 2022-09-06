Son dakika haber... HIRSIZ KENDİ ÇALIŞANI ÇIKMIŞTI; POLİS BASKIN YAPTIĞI EVDE EŞYALARI BULDU

Son dakika haber: Isparta'da Halis Karabulut'un (51), aralarında kendi çalışanının da bulunduğu şüpheliler tarafından çay ocağından çalınan 50 bin lira değerindeki eşyalarının büyük kısmı polisin operasyonuyla ele geçirildi.

Isparta'da Halis Karabulut'un (51), aralarında kendi çalışanının da bulunduğu şüpheliler tarafından çay ocağından çalınan 50 bin lira değerindeki eşyalarının büyük kısmı polisin operasyonuyla ele geçirildi.

*- 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, çay ocağı çalışanı C.Ö.K.'yi de yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı.

*- Eşyalarına kavuşan Halis Karabulut, "Isparta emniyeti çok seri bir şekilde çalıştı. Malzemelerimizi buldu ve getirdi" dedi.

Pirimehmet Mahallesi'nde, iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos sabahı geldiği iş yerinin soyulduğunu görüp polise haber verdi. İhbar sonrası adrese gelen polis, Karabulut'un ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, 1 gün önce, saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 1'i kadın 3 kişinin, çay ocağındaki malzemeleri kamyonete yükleyip götürdüğü belirlendi. Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi yaptığını değerlendiren polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Eşyaların taşındığı nakliyeciye ulaşan polis, çalışmalarını bu yönde hızlandırdı. Soruşturma kapsamında eşyaların bulunduğu evi tespit eden polis, 4 Eylül günü baskın düzenledi. Polis çalınan eşyalardan bazılarını ele geçirdiği evdeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçan C.Ö.K.'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

'ÜLKEYİ AYAKTA TUTAN POLİSTİR'

Televizyon ve telsizler hariç çalınan eşyalarını dün teslim alan Halis Karabulut, "Isparta emniyeti çok seri bir şekilde çalıştı. Malzemelerimizi buldu ve getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum, çünkü burada büyük bir emek var. Hepsinden Allah razı olsun, Allah hiçbir devleti ve hiçbir halkı devletsiz, otoritesiz, polissiz, askersiz bırakmasın. Yoksa ortalık kötü niyetli insanların eline geçerse, bu ülkede yaşanmaz. Ülkeyi ayakta tutan polistir, devlettir, askerdir. Hepsine çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık" dedi.

'AFFETMEYECEĞİM, CEZASINI ÇEKSİN'

Hırsızlığı gerçekleştirenlerden C.Ö.K.'nin annesiyle karakolda görüştüğünü anlatan Halis Karabulut, "O hırsız şahsın annesi 'Benim çocuğumu affet' diye bir şeyler söyledi. Affetmeyeceğim. Bu bir soygun veya hırsızlık değil bu resmen yağmadır. Böyle insanların cezalarını çekmeleri gerekiyor ki insanlara ibret olsun, örnek olsun. ve bunların cezalarının artırılması gerekiyor. Bir toplumu zehirleyen, bu gibi tipler ve şahsiyetlerdir. Onun için Allah polisimize zeval vermesin" diye konuştu.