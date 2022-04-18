Son dakika haber | Hindistan'da içinde düğünden dönenlerin bulunduğu cipin kamyonla çarpışması sonucu 6 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haber | Hindistan'da içinde düğünden dönenlerin bulunduğu cipin kamyonla çarpışması sonucu 6 kişi öldü

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Son dakika haber | Hindistan'da içinde düğünden dönenlerin bulunduğu cipin kamyonla çarpışması sonucu 6 kişi öldü

Son dakika haberler: Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Amethi bölgesinde düğünden dönenleri taşıyan cipin bir kamyonla çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Amethi bölgesinde düğünden dönenleri taşıyan cipin bir kamyonla çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Press Trust of India'nın (PTI) emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Uttar Pradeş'in Rae Bareli bölgesinde yapılan düğüne katılanlar ciple dönüş yoluna çıktı.

Cip, Amethi'de seyrettiği sırada bir kamyonla çarpıştı.

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan 4 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

India, Güncel, Haberler

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