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Son dakika haber: Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü

Son dakika haber: Hindistan'da etkili olan aşırı yağışta 10 kişi öldü

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Son dakika haber... YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Komiser Yardımcısı Arindam Chaudhary, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle evleri çöken 10 kişilik aileden 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Şiddetli yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymalarının ardından söz konusu ailenin haricinde 2 kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyleyen Chaudhar, toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Chaudhar, yaklaşık 5 kişinin ise kayıp olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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