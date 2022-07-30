Son dakika haber... 'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dere yatağındaki aracında yaralı bulunup götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Serdar Şahin'in (37) vücudunda kesikler tespit edildi. Şahin'in, arkadaşı Z.B.'nin (44) dini nikahla birlikte yaşadığı Alparslan Ç. (46) tarafından kıskançlık nedeniyle sırtından bıçaklandığı ortaya çıktı. Alparslan Ç., gözaltına alınırken "Ne olmuş, hiç haberim yok" dedikten sonra ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde geçen cuma saat 01.00 sıralarında 07 JK 019 plakalı hafif ticari aracın kuru dere yatağına uçtuğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yaralı Hüseyin Serdar Şahin'i çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Hüseyin Serdar Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Z.B.'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Alparslan Ç.'nin, Sarılar Mahallesi'ndeki saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Alparslan Ç., "Ne olmuş, benim hiç haberim yok. Kim ölmüş, benimle ne ilgisi var?" diye sordu. Gözaltına alınan Alparslan Ç., jandarma karakolundaki çapraz sorguda, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B.'ye ilgi gösterdiği için Şahin'le aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Olay gecesi tartıştıklarını anlatan Alparslan Ç., Şahin'i sırtından bıçakladığını ve otomobille dere yatağına yuvarlayarak trafik kazası gibi görünmesine çalıştığını itiraf etti. Alparslan Ç., sonrasında jandarma ekiplerine olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılı şekilde anlattı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.