Son dakika haber... Hdp'li Semra Güzel Adliyeye Sevk Edildi Güncel Haberler Son dakika haberler: Edirne'de gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Edirne'de gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde, mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurmuştu. Açıklamada, Güzel'in Edirne yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, aynı araç içerisinde bulunan A.G. (43) ve F.D. (25) isimli kişilerle birlikte gözaltına alındığını belirtilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güzel, buradaki ifade işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Güzel'in burada hakkında gözaltı kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesi bekleniyor. . Kaynak: ANKA / Güncel Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Çağlayan Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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