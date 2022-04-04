Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlı ve net tavrımız devam edecek ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıması mutlak surette sağlanacaktır." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Nebati, hayat pahalılığı karşısında milleti korumaya devam edeceklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı, Gıda ürünlerinde KDV oranlarını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içme hizmetlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini hatırlattı.

Beklentilerini enflasyonun daha da yükseleceği üzerine kuranların ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmelerin takip altında olduğunu anlatan Nebati, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 40 bini aşkın işletme bakanlığımızca bizzat saha denetimine tabi tutulmuştur. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlı ve net tavrımız devam edecek ve KDV indirimlerinin etiketlere yansıması mutlak surette sağlanacaktır. Enerji maliyetlerinin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini azaltmayı teminen elektrik tarifeleri üzerindeki KDV oranını düşürdük. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Tarım ürünlerine yönelik Erken Uyarı Sistemi ve bunun takibi noktasında Fiyat İstikrarı Komitemiz ile her ay gündem konularını düzenli takip ediyoruz."

Bakan Nebati, küresel piyasalarda enerji fiyatlarında görülen yükseliş dolayısıyla BOTAŞ'ın konutlarda kullanılan doğal gazda yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazda yüzde 44,3 ve elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazda isen yüzde 50 fiyat artışı yapmak zorunda kaldığını hatırlatarak, bu fiyat artışları sonrasında bile hane halkının kullandığı doğal gazda devletin sübvansiyon oranının nisan ayında yüzde 78 seviyesinde olduğunu bildirdi.

"Gözlerimizi kapatıp, zorlukları görmezden gelmiyoruz"

İki yıldır, tüm dünya ekonomisini durduran son 100 yılın en büyük salgınının problemlerinin vatandaşa hissettirilmemesi noktasında her türlü adım atıldığını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

"Elbette ki tüm sorunların tamamının sıfırlanması gibi bir hayat, dünya yok ama zorlukların üstesinden birlikte hareket ederek dayanışma içinde yola çıkmak en temel başarı kriteridir. Biz bu zorlukları aşacağız. Ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin pozisyonunu belirleyenlerle beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Umudumuz yüksek, kararlılığımız ve inancımız tamdır. Gözlerimizi kapatıp, zorlukları görmezden gelmiyoruz. Zorluklarla nasıl mücadele edeceğimizi, paydaşlarımızla nasıl halledeceğimizi, konuşarak, çözüm üreterek, adımlarımızı atıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler, döviz kurundaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşmenin katkısıyla enflasyon oranlarının yılsonunda kalıcı şekilde düşmesini bekliyoruz."

Bakan Nebati, son dönemde Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan yabancı yatırımcıları haberdar etmek, potansiyel yatırımcıların talep ve sorularını alarak tereddütlerini gidermek için sık sık yabancı yatırımcılarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin sunduğu cazip koşulları anlatarak makro ekonomik göstergelerin doğru bir şekilde ifadesini sağlayıp, ülkede temel altyapı yatırımlarını bittiğini ortaya koyarak yatırıma davet ettiklerini bildirdi.

"Çok güçlü bir altın tasarruf ekosistemini kurduk"

Altın Tasarruf Sistemi'ni daha hızlı ve etkin şekilde kullanacak adımların attıklarına değinen Nebati, "Tanıtımını yaptığımız günden itibaren sisteme giren altın miktarı ikiye katlanmış durumda. Sadece bir firmayla yaptığımız çalışmalarımıza 4 firma daha katarak, tam ve kapsamlı şekilde hemen hemen tüm bankaları da sisteme dahil ederek kuyumcularımızla birlikte çok güçlü bir altın tasarruf ekosistemini kurmuş olduk." diye konuştu.

Dünya Bankasının son raporunun Türkiye'nin küresel değer zincirlerine katılımıyla katma değerli ihracat artışının eş anlı ilerlediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız birçok ülkeyle kıyaslandığında daha verimli ve büyük ölçekli işverenler olma eğilimini göstermekte, ortalama bir yerli şirkete göre dört kat daha fazla çalışana sahip olmakta, iki kat daha verimli çalışmaktadır. Bizler de ülkemizde katma değeri yüksek üretimin ve ihracatın artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Selektif olmak, üretimi artırmak kaydıyla Türkiye Ekonomi Modeli'ne uygun enstrümanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu savaştan sonra Türkiye, salgın döneminde olduğu gibi dünyanın pozitif olarak ayrışan ender ülkelerinden birisi olacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin sağlanması ve neticelendirilmesi için Türkiye'nin tavrı... Bütün bunlar Türkiye'yi dünyaya yeni bir güç merkezi olarak sunma ve aynı zamanda barışçım söylemlerin uygulanabilir hale dönüştürülerek Türkiye'nin tam güvenli yatırım merkezi olması noktasında pozitif olarak ayrışacak bir ülke noktasında başarılarını kanıtlayacak."

Bakan Nebati, doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması, iklim değişikliğinin önlenmesinin yanı sıra küresel rekabet gücünü artıracak, yeşil iş fırsatları sağlayacak döngüsel ekonomiye geçişi önemsediklerini, bunun için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Bu amaçla teşvik ve desteklerle yeşil üretime yönelik Ar-Ge faaliyetlerine öncelikler vererek yeşil üretimi desteklediklerine değinen Nebati, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak üzere lisanssız RES ve GES yatırımlarının 4. bölge teşviklerinden yararlanmasına yönelik uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

TOGG'a destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG'un üretiminin en büyük destekçisi olduklarının altını çizerek, "İnşallah bu yılın sonunda banttan inecek araçlar önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulmuş olacak. Şarj istasyonlarının kurulması noktasında da gerekli destekleri veriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki mühendislik hizmetlerini KDV'den istisna eden kanun Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir. İlk yerli batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, sağladığımız proje bazlı desteğin katkısıyla yine Gemlik'te kurulacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.