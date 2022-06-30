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Son dakika haber... Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldüren sanığın yargılaması sürüyor

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Son dakika haber... Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ve müştekiler katılırken, tutuklu sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bağlantı sorunu nedeniyle bulunduğu cezaevinden katılamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin K. (50) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden 4 Mayıs 2021'de çıkan silahlı kavgada, Osman Kayabaşı olay yeri, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Kunt hakkında, "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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