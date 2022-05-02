Şehitlikte buruk bayramı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

"4 SENEDİR BAYRAM YOK BİZE"

"BAYRAM EKSİK VE YARIM GEÇİYOR"

"VATAN SAĞOLSUN, BAYRAĞIMIZIN DALGALANMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ"

"3 GÜNLÜK NİŞANLIYKEN ŞEHİT DÜŞTÜ"

Bu arada şehitlikteki ziyaretçi yoğunluğu havadan da görüntülendi.