Son dakika haber | Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan Polatlı'da selamlama uçuşu Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarının Polatlı semalarında yaptığı selamlama uçuşu ANKARAHava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Polatlı'da selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarının Polatlı semalarında yaptığı selamlama uçuşu ANKARAHava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Polatlı'da selamlama uçuşu gerçekleştirildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videoda, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi." bilgi notu yer aldı. Kaynak: AA / Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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