Son dakika haber: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Hatay'da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü. Hatay'da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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