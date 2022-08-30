Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haber: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title