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Son dakika haber! Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haber! Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İtfaiye Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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