Son dakika haber! Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak İtfaiye Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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