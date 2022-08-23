Son dakika haber! Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Son dakika haberi: Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel