Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı Son dakika haberine göre Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Antakya ve Reyanlı ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polis, adreslerdeki A.K, M.Ş, M E, M.H. ve H.Ş'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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