Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberine göre Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Antakya ve Reyanlı ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Polis, adreslerdeki A.K, M.Ş, M E, M.H. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel