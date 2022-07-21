Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haberler... Hatay'da 625 uyuşturucu hap ve 18 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da 625 uyuşturucu hap ve 18 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Defne ve Dörtyol ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, otomobil ve ikamette yapılan aramalarda, 625 uyuşturucu hap ile 18 kök Hint keneviri bulundu.
Ekipler, F.S, L.G.T. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel