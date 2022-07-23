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Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Serinyol Mahallesi ile Altınözü Kıyıgören Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 23,66 gram eroin ile 166 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve E.S. emniyete götürüldü.

AA / Cem Genco - Güncel

Altınözü Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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