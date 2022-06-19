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Son dakika haber... Hatay'da üst aramasında sahte banknotlar bulunan zanlı gözaltına alındı

AA - Salim Taş - Güncel
Son dakika haber... Hatay'da üst aramasında sahte banknotlar bulunan zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramasında sahte banknotlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramasında sahte banknotlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Sümerler Mahallesi Sevgi Parkı'nda yürüyen H.T'yi' şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 31 adet 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T. emniyete götürüldü.

AA / Salim Taş - Güncel

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