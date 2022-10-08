Son dakika haber! Hatay'da Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Urumu mevkisindeki kızılçam ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yayladağı Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri ve Yayladağı Belediyesi iş makineleri alevlere müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Yayladağı Suriye Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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