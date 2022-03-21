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Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.

Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.

Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.

Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı

AA / Burak Milli - Güncel

El Bombası, Dörtyol, Polis, Hatay, Güncel, Haberler

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