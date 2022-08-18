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Son dakika haber | Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Hatay'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpek "Tonaj"ın da destek verdiği aramada, otomobilin torpido kısmında 567 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan M.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

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