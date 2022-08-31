Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alakoyun Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi yavrusu, yapılan kontrollerinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel